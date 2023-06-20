Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavgaya 3 tutuklama

Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgası ile ilgili soruşturmada 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavgaya 3 tutuklama

'da 9 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavgaya 3 tutuklama - 1 Kanlı çatışmanın yaşandığı hububat tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş ve çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 9 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 9 ölü, 2 yaralı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...