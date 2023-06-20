Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavgaya 3 tutuklama

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş ve çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Diyarbakır