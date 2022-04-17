Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

Haberler - İHA - DHA 17.04.2022 - 11:02

Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başladı

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SON DAKİKA HABERİ: MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için 'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat ve jandarma komando timlerinden oluşan 650 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 

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