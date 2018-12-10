Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da açlık grevi yapanlara operasyon: 25 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da cezaevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek için greve katılanlara operasyon düzenlendi. Aralarında açlık grevi yapanların da bulunduğu 25 kişi terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı.
Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.