Diyarbakır'da ahşap kafede yangın

Diyarbakır'da ahşap bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da ahşap kafede yangın

'da merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahşap kafeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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