Diyarbakır’da akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da akrabaların kavgasında kan aktı.



Olay, öğle saatlerinde Lice ilçesi kırsal Abalı Mahallesi’nde meydana geldi.



Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada Ahmet Çelik, S.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lice ve Hani devlet hastanelerine sevk edildi.

