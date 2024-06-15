Diyarbakır’da akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

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’da akrabaların kavgasında kan aktı.

Olay, öğle saatlerinde Lice ilçesi kırsal Abalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Çelik, S.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lice ve Hani devlet hastanelerine sevk edildi.

Diyarbakır’da akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Ahmet Çelik, Lice’de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan S.Ç. ise Lice Devlet Hastanesi’nden Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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