Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı

Aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 03:06 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 03:08

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

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