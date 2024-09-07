Diyarbakır’da amca çocukları arasında bıçaklı-sopalı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde amca çocukları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 3’ü kardeş 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da amca çocukları arasında bıçaklı-sopalı kavga: 5 yaralı

'ın Bismil ilçesinde iddiaya göre amca çocukları arasında borç-alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan M.Y. (24), İ.Y. (35) ve V.Y. (25) isimli kardeşler ile F.Y (35) ve T.Y (41) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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