Diyarbakır'da Amine'nin şüpheli ölümü

Silvan'a bağlı kırsal Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre Amine Sevinç, bir süre önce kaybettiği dedesinin kabrini ziyaret için mezarlığa gitti.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Amine'yi merak eden yakınları, mezarlığa gitti.

Dedesinin kabrindeki ayak izlerinin gölete gittiğini gören yakınları, suda kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir süre sonra genç kızın suda cansız bedenine ulaşıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç kızın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sevinç’in hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.