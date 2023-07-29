Diyarbakır'da anız yangını: 3 bin dönüm arazi zarar gördü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

Diyarbakır'da anız yangını: 3 bin dönüm arazi zarar gördü

Silvan ilçesi TOKİ mevkisi ile Yolaç köyü sınırı arasında kalan bölgede, dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbarla olay yerine ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına alınabilen yangında, 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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