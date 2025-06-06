Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangın: 4 kişi gözaltına alındı

Eş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorlarının da kontrol edildiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:



"Panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyesi sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalara rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir. Gelen ilk ihbar, mesken yangını olarak 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmiş ise de olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) kaynaklı komple bina yangını olduğu görülmüştür."

Yapıda tespit edilen eksiklikleri de anlatan Küçük, "Binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken betonla kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz özellikte halojen kablolar olması gerekirken, yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

Sıralanan sebepler nedeniyle yangın çıkan binada 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma tarafımızca başlatılmıştır." dedi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ



Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morgunda Bircan Çavdar ve 3 çocuğunun otopsi işlemleri tamamlandı.



Yakınları tarafından alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na götürülen cenazeler, burada kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.