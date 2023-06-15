Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır Bismil'de, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı

'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı - 1

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı - 2

VALİDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

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