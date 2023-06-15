Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 9 ölü, 2 yaralı

Olayda O.T,. S.T., H.T., M.C.T., M.E.A., S.A., M.A. Y.A. ve Ö.A.'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."