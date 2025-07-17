Diyarbakır'da arazi kavgası: Çocuğunu parka götüren baba da vuruldu

Diyarbakır'daki olay akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205’inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada açılan ateş sonucu Erkan Tekin (44) ve A.A.G. (44) hayatını kaybetti.

TARAFLARLA İLGİSİ YOK, ÇOCUĞUNU PARKA GÖTÜRÜYORDU

Hayatını kaybedenlerden Erkan Tekin'in eşiyle çocuğunu parka götürürken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Tekin'in taraflarla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı halde kavgada çıkan kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Polis ekipleri firari şüpheli N.T.'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.