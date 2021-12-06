Diyarbakır'da baba dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki binanın birinci katında oturan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve çocuklarına bıçakla saldırdı.



17 yaşındaki oğlunu öldüren kişi, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu ise yaraladı.



112 Acil Servis ekiplerince, yaralanan çocuk Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan kadın ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayın ardından baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.