Diyarbakır'da baba-oğlun cesetleri bulunmuştu: 3 kişi gözaltında

Olay, dün Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide medyana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ELLERİ BAĞLANDIKTAN SONRA KAMYONETE KONULMUŞLAR

Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazelerinin ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.