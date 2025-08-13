Diyarbakır'da baba ve 8 yaşındaki kızına silahlı saldırı

Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 150'nci Sokak'ta yürürken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Vezir S. (46) ile kızı Ela S, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

