Diyarbakır'da baharın ahengi göz kamaştırdı

Baharın her tonunu içinde barındıran manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yeşil dalların arasında açan rengarenk çiçekler, toprağın yeniden canlanışını müjdeliyor.

Doğanın bu eşsiz dönüşümünü yakalayan Şinasi Büksel, karelerinde doğanın iç içe geçtiği anları da ölümsüzleştiriyor. Demirkuyu köyünün bu huzur dolu atmosferi, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp doğayla yeniden bağlantı kurmak isteyenleri kendine çekiyor.