Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.



Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağı tedbir amaçlı açıldı.



Suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.



Jandarma ve AFAD ekipleri de nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.

Eğil ilçesinde bulunan Dicle Baraji'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi yapılıyordu. Üç kapaktan biri, suyun aşırı tazyikinden dolayı koptu.



Nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbirler alındı. Yenişehir İlçesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Diyarbakir Valiliği sel ve su baskinlarina karşi kriz masasi oluşturdu.

NTV yayınına katılan Diyarbakir Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 17 yerleşim yerinde tedbir amaçlı tahliyeler yapıldığını söyledi. Nehir yatağındaki su seviyesinin üç, dört metre daha fazla yükseleceğine dikkat çeken Vali, vatandaşların nehir yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.Ongözlü Köprü civarında nehir yatağında bulunan işletmeler masa ve sandalyelerini su baskını oluşabileceği nedeniyle kaldırdı.

