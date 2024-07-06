Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güler, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
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