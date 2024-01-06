Diyarbakır'da belediye çalışanlarını silahla tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine önceki gün saat 21.00 sıralarında terör örgütü PKK/KCK adına gelen 1'i silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit etti.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında dün 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.



Yapılan aramalarda şüphelilerin söz konusu gece kullandıkları belirlenen kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı madde ele geçirildi.



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