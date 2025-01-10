Diyarbakır'da "bıçak parası" iddiası: Biri doktor üç kişi tutuklandı

Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, sekreteri ve medikal işi yapan bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da "bıçak parası" iddiası: Biri doktor üç kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Ç.Y., sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üç şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

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