Diyarbakır'da bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı

Diyarbakır'da dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında oturan Necmettin Bal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ı evde öldürülmüş olarak bulduğunu söyledi.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Bal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, eşi Necmettin Bal ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Pervin Bal, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Bismil ilçesinde defnedildi.



Necmettin Bal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Suçlamaları reddeden Bal, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



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