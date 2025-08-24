Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Makam Dağı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin eski ve yeni işletmecisi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.