Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, iki şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Öztemel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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