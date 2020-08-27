Diyarbakır'da bilindik manzara, düğünlerde 'corona' halayı devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayından itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan corona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır'dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını belirtmesine rağmen Diyarbakır'da bu kurala uyulmadı.

Düğün salonlarını dolduran vatandaşlar, işletmeci ve düğün sanatçılarının uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayıp kol kola girerek corona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.