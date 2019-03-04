Diyarbakır'da bir acayip seçim: Aday çok, mahalle yok

Terör örgütü PKK'nın hendek ve çukur kalkışması sırasında Sur genelinde 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu yasak Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğşu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde hala sürüyor. Bu mahallelerin sakinleri taşındı ancak ikametleri duruyor.

31 Mart'ta yeni muhtarla seçilecek ve Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberinde, hummalı bir yarış içerisindeki adayların seçmenlere ulaşma çabaları aktarıldı.

10 yıldır Cemal Yılmaz Mahallesi'nin muhtarı olan Koçero Tokdemir: "Sehrin geneline yayılmış bin 822 seçmenim var. Onları kıraathanelerde buluyorum, broşürlerimi de ana noktalara asıyorum..."

Fatihpaşa Muhtarı Fatih Açın: "Üç bin seçmenim var. Telefonla arayıp herkesi tek tek ikna ediyorum. Bu yılın sonunda yasağın kalkacağı konuşuluyor. O zaman rahatlarız"