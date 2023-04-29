Diyarbakır'da bir kişi eşini ve kuzenini öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü. Teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da bir kişi eşini ve kuzenini öldürdü
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İlçeye bağlı Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde bir evden sesler duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, biri kadın 2 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, ambulansla otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polise teslim olan şüpheli Y.Ö. verdiği ifadede, eşi S.Ö'yü boğarak, kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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