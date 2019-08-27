Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.

YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.