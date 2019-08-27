Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.
YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.
Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.