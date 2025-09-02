Diyarbakır'da bir restoranda yangın

Diyarbakır'da bir restoranın baca kısmından çıkan kıvılcımlar, çatının yanmasına neden oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da bir restoranda yangın

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda iki kişi dumandan etkilenirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...