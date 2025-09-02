Diyarbakır'da bir restoranda yangın
Diyarbakır'da bir restoranın baca kısmından çıkan kıvılcımlar, çatının yanmasına neden oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda iki kişi dumandan etkilenirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
