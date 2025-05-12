Diyarbakır'da caddeler göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Rüzgarla birlikte etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Elazığ Caddesi, Mega Sanayi, Oğlaklı TOKİ Konutları ile Ofis semtinde bulunan Konukevi’nin önü dahil bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Araçlarda hasar meydana geldi. Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı’ndaki köprü altında su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, itfaiye ekipleri suyun boşaltılması için tahliye çalışması başlattı. HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE DÜŞECEK Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.