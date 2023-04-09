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Diyarbakır'da çarpışan iki araç alev aldı: 8 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile taksi çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Kazada yaralanan 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da çarpışan iki araç alev aldı: 8 yaralı

'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, Silvan-Diyarbakır istikametinde seyir halindeki otomobil, Bingöl yol ayrımında kavşaktan dönen taksi ile çarpıştı.

Diyarbakır'da çarpışan iki araç alev aldı: 8 yaralı - 1

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da çarpışan iki araç alev aldı: 8 yaralı - 2

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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