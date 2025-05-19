Diyarbakır'da çete operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün il genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarına karıştığına ilişkin tespitler yaptı.

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.