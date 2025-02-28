Diyarbakır'da "change" araç operasyonu

Şüphelilerin, 30 aracın şasi numaralarını bu yöntemle değiştirdiği, sanayide tamir edilmiş gibi gösterdiği ve iyi niyetli diğer kişilere satılarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.



Şüphelilere yönelik operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile numaraları kazınmış motor blokları ele geçirildi.



Şüphelilerin 36 milyon 430 liralık mal varlıklarına da el konuldu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.