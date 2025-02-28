Diyarbakır'da "change" araç operasyonu
Diyarbakır'da depremde ve kazalarda ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını hacizli, çalıntı veya yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp satan çeteye yönelik ‘Trampa’ operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 36 milyon 430 TL’lik mal varlıklarına da el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp, bu araçları piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik ‘Trampa’ isimli operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin, 30 aracın şasi numaralarını bu yöntemle değiştirdiği, sanayide tamir edilmiş gibi gösterdiği ve iyi niyetli diğer kişilere satılarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Şüphelilere yönelik operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile numaraları kazınmış motor blokları ele geçirildi.
Şüphelilerin 36 milyon 430 liralık mal varlıklarına da el konuldu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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