Diyarbakır’da çobana yıldırım isabet etti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bulutlu mezrasında meydana geldi.
Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü.
Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş’a yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Altınbaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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