Diyarbakır'da çocuk ve annesine dehşeti yaşattı: Silah çekip, ateş etti
Diyarbakır'da M.R.T., oğlu ile tartışan çocuğa tabanca çekip ateş etti. Çocuğun annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.R.T., adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iddiaya göre, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı.
Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah çekti.
ATEŞ ETTİ
Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti.
O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., M.R.T. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Anne H.Ç., ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık." dedi.
Gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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