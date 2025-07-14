Diyarbakır'da çocuk ve annesine dehşeti yaşattı: Silah çekip, ateş etti

Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti.

Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iddiaya göre, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., M.R.T. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Anne H.Ç., ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık." dedi.

Gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.