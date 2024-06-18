Diyarbakır'da çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzunda serinledi

Kentte 40 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklardan bunalanlar, Kurban Bayramı’nda serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda süs havuzlarında suya girerek serinledi. Kentin sembolleri arasındaki tarihi Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na aileleriyle gelen çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinledi. Bazı çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yüksekliği 3 metreyi aşan duvardan 1 metre derinliğindeki suya atladı.



Kentte hava sıcaklığının etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, uzmanlar özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



"ÇOCUKLAR SERİNLESİN VE SEVİNSİN DİYE GETİRDİK"



5 yaşındaki çocuğunu getiren Hacı Aydın, hava sıcak olduğu için çocukların evde bunaldığını belirterek, “Biz de bu bayram Anzele Parkı içindeki havuza gidelim biraz serinleyelim dedik. Havalar sıcak olduğu için çocuklar biraz serinlesin ve sevinsin diye getirdik” dedi.



9 yaşındaki Cebrail Temel ise Bağlar ilçesinden geldiğini ifade ederek, “Biz Bağlar’dan buraya yüzmek için geldik. Burada yüzüyoruz, güzel bir yer. Hatta burası tarihi bir yer. Hava çok sıcak ama su buz gibi” diye konuştu.



"ŞEKER TOPLADIM, SERİNLEMEK İÇİN HAVUZA GELDİM"



Şehitlik Mahallesi’nden gelen Berzan Saydam da (13), havanın sıcak olduğunu ve serinlemek için burada yüzdüğünü söyledi. Saydam, “Hava sıcak, su buz gibi. Serinlemek için buraya geldik. Şeker topladım, serinlemek için havuza geldim. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.