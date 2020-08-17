Diyarbakır'da corona halayı

Corona virüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır’da gerçekleşen bir düğüne katılanlar sosyal mesafe gözetmeksizin tarihi köprüde halay çekti.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmış, 1 Temmuz'da ise düğün salonları kapılarını açmıştı.



Vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde özellikle düğünlerle ilgili yeni kısıtlama kararları alınmıştı.



Vali Münir Karaloğlu, "Akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak" demişti.



Kısıtlama kararlarına karşın kentte gerçekleşen bir düğüne katılanlar Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye gelerek davul zurna ile halaya durdu.



Tarihi köprüde maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay görüntülere yansıdı.