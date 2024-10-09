Diyarbakır'da çukura düşen kız çocuğu kurtarıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çukura düşen kız çocuğu, yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'da çukura düşen kız çocuğu kurtarıldı

Dün gece saatlerinde Çınar ilçesi Ovabağ Mahallesi’nde D.K. (14), beton direklerin dikilmesi için kazılan çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, , itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

D.K., kepçe ve kırıcı yardımıyla yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kız çocuğunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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