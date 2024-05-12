Diyarbakır’da damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde damat tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürürken, eşi ve kayınvalidesini de yaraladı.

Diyarbakır’da damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesi Musa Anter caddesinde, dini nikahlı eşinin ailesinin evine giden 30 yaşındaki S.A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Y.B, kayınvalidesi S.B. (45) ve dini nikahlı eşi E.B'yi (29) tabancayla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A'nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

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