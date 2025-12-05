Diyarbakır'da damat dehşeti. Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde, dün gece saatlerinde çifte cinayet işlendi.

Edinilen bilgilere göre M.K., kayınpederi M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı damat M.K. yakalandı.

Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.