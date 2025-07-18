Diyarbakır'da dehşete düşüren görüntüler: Dört çocuğa hayvan dışkısı yedirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti.

BASKI VE ŞİDET UYGULANDI

Kadın, çocuklarını yanına alamadı.

İddiaya göre, evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı.

HAYVAN DIŞKISI YEDİRİLDİĞİ İDDİASI

Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü.

Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDAN BULUNULDU

Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLAR BAKANLIK KORUMASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."



VALİLİK: "KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"



Diyarbakır Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da kan donduran iddia" başlığıyla paylaşımların ve haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

