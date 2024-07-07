Diyarbakır'da "Demir" operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştığı belirlenen, aralarında çete lideri M.T.'nin de olduğu 10 şüpheli, 'Demir' adlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da "Demir" operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kamera görüntüleriyle bir dijital ajanda oluşturan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, bir çiftlikle saklandığı belirlenen ve dronla takip edilen çete lideri M.T. ile 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, suçlarda kullanılan ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin bir iş yerini kurşunladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...