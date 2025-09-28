Diyarbakır'da düğün hastanede bitti

Diyarbakır'da bir düğünde taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'ndeki bir salonunda meydana geldi.

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavgada iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

