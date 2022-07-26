Diyarbakır'da Eren Abluka-25 narko terör operasyonu başlatıldı

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Diyarbakır'da ''Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa ESER” Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.



Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi

Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.