Diyarbakır'da ev yangını

İlçenin Medya Mahallesi 133. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 kişi dumandan etkilenip, tedavileri ayakta yapıldı. Yangın nedeniyle çevredeki 2 binanın dış cepheleri zarar gördü.