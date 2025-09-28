Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde içerisinde yaşlı kadın varken hafif ticari araç, alev aldı. Yangın paniğe neden oldu.

Çınar ilçesinde hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Araçta bulunan yaşlı kadın, kendini güçlükle dışarı atarken alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf su ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

