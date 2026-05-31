Diyarbakır'da feci kaza. 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
31.05.2026 02:22
NTV
Diyarbakır'da belediye otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait U.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.
Oğlaklı TOKİ konutları 5. etaptaki kavşaktaki kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.