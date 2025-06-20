Diyarbakır'da feci kaza: 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin Katilo hayatını kaybetti. Kaçan alkollü sürücü yakalandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde Mehmet T. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Nermin Katilo'ya (9) çarptı.
Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk aşamını yitirdi. Nermin Katilo'nun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet T.'nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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