Diyarbakır'da feci kaza: Anne öldü, kızı ağır yaralı

Diyarbakır'da Silvan Bulvarı 450 Evler Kavşağı'nda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Aslan (43) ile kızı Zeynep'e (16) hafif ticari araç çarptı.

Anne ve kızı ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hanife Aslan kurtarılamadı.

Hanife Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Zeynep Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.