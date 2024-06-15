Diyarbakır'da feci kaza: Traktörüyle gölete düşen kişi öldü

İlçeye bağlı kırsal Kesentaş Mahallesi mevkisinde sıcak hava nedeniyle gece oğlu ile tarlada çalışan Mustafa Ç. (61), traktörünü çalıştırdı.



Havanın karanlık olmasından dolayı bir süre sonra Mustafa Ç'nin kullandığı traktörün ışığını görmeyen oğlu, babasını aramaya başladı.



Sulama göletinde traktörün ışığının yandığını gören oğlu, durumu yetkililere bildirdi.



Bunun üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



AFAD dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sabah saatlerinde göletten çıkarılan Mustafa Ç'nin cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Traktör de vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.